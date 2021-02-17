شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الأربعاء أشد برودة.. ودرجة الحرارة تحت الصفر فى بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أوخفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضا لدرجات الحرارة ويستمر على معظم الأنحاء، والصغرى على القاهرى تصل إلى 6 إلى 7 درجات.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة تصل على شمال الصعيد من 4 إلى 5 درجات، وتصل لتحت الصفر في سيناء وسانت كاترين، مع تكوين ثلوج على بعض المرتفعات في كاترين.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة المتوقعة غدًا من 12 إلى 13 درجة بانخفاض درجتين، ومتوقع أمطار غزيرة غدا على بعض المناطق، وهذه الموجة عادية ومرت على مصر موجات أكثر برودة مقارنة بالموجة التي تعرضت لها مصر في 2013، مشيرة إلى ان الخميس ترتفع درجات الحرارة نسبيا ونشاط الرياح يهدأ قليلا.