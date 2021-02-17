شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: لن يشعر المواطنون بجودة الحياة والتغذية السليمة دون تحديد النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من خلال الاستثمارات.

وأضافت: "لن يشعر المواطنون بالجهد الكبير وجودة الحياة والتغذية السليمة وتلقي العلاج والتعليم، إلا إذا كان هناك تخطيط وتحديد للنسل".