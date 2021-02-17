شكرا لقرائتكم خبر عن صور من مراحل عمرية مختلفة للطفل العائد إلى أهله بعد غياب 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشرون عاما قضاها الشاب عبده جمعه، بعيداً عن عائلته بعد فقدانه عام 2000، بعد أن قرر الخروج من المنزل بدون إخبار أهله للحاق بوالدته في السوق، وسرعان ما اختفت آثاره وسط محاولات عديدة من أهله في العثور عليه.

وبعد مرور عشرين عاماً على فقدانه استقبلته قريته بالطبل البلدي، فور وصوله إلى محل إقامته في مركز العياط بمحافظة الجيزة.



الطفل العائد إلى أهله فى إحدى مراحل حياته

وحصل ”الخليج 365”، على صور جديدة للشاب الذي يبلغ من العمر الـ23 عاماً، ووصلت إليه عائلته أثناء إقامته فى بني سويف بعد معرفة أن هناك عائلة تربي طفلا في نفس المرحلة العمرية، ومن ثم تعرف عليه.

من جانب آخر، كان الخليج 365 قد التقى فى بث مباشر بالسيدة كريمة حسن، التى قامت بتربية الشاب أيمن طوال 14 سنة، والذى تعرف على أسرته بعد غياب 21 سنة.



الطفل العائد إلى أهله بعد 20 عاما



الطفل العائد إلى أهله

وقالت كريمة حسن، "أيمن أبني اللى ربيته وعلمته وخليته راجل قد الدنيا. ولم تتمالك السيدة دموعها وهى تروى لـ"الخليج 365" تفاصيل حياة أيمن "كنت بنتظر اللحظة دى منذ سنوات.. ودى أمانة ورجعت لأصحابها ".

وقالت السيدة كريمة التى ربت الشاب أيمن، إنها كانت تبحث عن عروس لابنها، ومازالت تبحث له عن عروس حتى بعد عودته إلى أسرته.



الطفل فى مرحلة الطفولة

وطالبت كريمة من أيمن أن يظل يسأل عليها لأنها لا تستطيع العيش بدونه، فيما قدم أيمن الشكر لوالدته قائلا: "هفضل معاها وهعيش هنا وهناك".