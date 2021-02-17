اليوم.. محاكمة قاتل شقيقه في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بقتل شقيقه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل شقيقه باستخدام "سنجة" لنشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، وأحضر المتهم السلاح الأبيض ووجه عدة طعنات لشقيقه الأصغر، فسقط قتيلا.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأن السبب وراء الجريمة التي ارتكبها قائلا: «شتمني قدام الناس»، وعلى إثر خلاف عائلي نشب بينهما وتطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، تعدى المتهم على شقيقه فسقط قتيلا، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.