السيارة تهشمت.. تفاصيل إصابة عمرو أديب في حادث تصادم بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث تصادم، الأربعاء.

تلقى مأمور قسم ثان الشيخ زايد إشارة من الخدمات المعينة بطريق وصلة دهشور بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

ووجه العميد علاءء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الحادث تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الشيخ زايد.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز.

وأسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي للسيارة، وإصابة مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر" ونقله إلى مسشفى دار الفؤاد.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​

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