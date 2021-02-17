شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «بكري» يدافع عن نفسه في البرلمان بعد حوار «المصري اليوم»: فوجئت بطبيعة الأسئلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، مقطعا مصورا، لكلمته في مجلس النواب، عقب الهجوم الشديد عليه من جانب نواب الأغلبية، بعد الحوار الذي أجراه مع برنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم»، وقال: «عند لقائي بالدكتور على عبدالعال، قال لي بفكر أبعت جواب للتنازل عن المكافأة.. يرضيك يا أستاذ مصطفى أكون رئيس مجلس وبعدين أبقى عضو».

وأضاف «بكرى»: «أن عبدالعال سألنى عما حدث معه، فكان ردي ميبقاش 80% من المجلس نواب جدد وبعدين يجي رئيس مجلس سابق، ووجود شخصية تستحق أن تلعب هذا الدور أمر طبيعي».

وأكد «بكرى» أن حزب مستقبل وطن لم يكن عدائيا مع الدكتور على عبدالعال أما الاختلاف فهو أمر طبيعي.

وأشار بكري إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لحزب مستقبل وطن، متابعا: «أنا أخويا عضو مجلس شيوخ من حزب مستقبل وطن. وعندما أدلي برأي لا أنال من أي زميل ولا أنال من سمعة المجلس، ولم أسئ لأي زميل ولا أقدم نفسي كبطل».

وأنهى النائب مصطفى بكرى، كلامه قائلا: أنا فوجئت بطبيعة الأسئلة التي تم توجيهها إلى في الحوار .

جاء ذلك بعد أن قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، إن ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكرى، إنه ذكر حزب مستقبل وطن ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور على عبدالعال، وهذه صفحة أغلقت، ولا أجد مبرر لإثارتها في أي وسيلة إعلامية وما أهمية اثارتها الان، خاصة واننا في بداية فصل تشريعى جديد.

وأضاف رشاد: كنت عضوا في الفصل التشريعى السابق، وشاهد عيان على الفصلين التشريعين السابق والحالى، واعرف فرق الإدارة والمشهد بينهما.

وتابع،: «الحزب لم يتباين إلا للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى النائب بكرى ورد في لقاءه وجود تباين بين الحزب وعلى عبدالعال، رافضا الزج باسماء شخصيات من خارج القاعة لادارة المشهد، مؤكدا ان كل النواب جاءوا بإرادة حرة، وعبدالعال لم يخوض الانتخابات من الأساس على رئاسة الملجس، حتى يتحكم في المشهد السياسى.

فيما طالب النائب عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل بتطبيق اللائحة على «عبدالعال» لتغيبه عن حضور الجلسات.

وكان النائب مصطفى بكرى كشف عن كواليس الإطاحة بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، من رئاسة البرلمان قبل ساعات من بدء الدورة الجديدة.

وقال «بكرى»، في حواره لبرنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم»: أنا زرت «عبدالعال» مرتين في منزله الأيام الماضية.. هو شخصية وطنية ودافع عن الدولة ومؤسساتها وأصدر أكثر من 850 قانونا، ممكن كان له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لابد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة.

وتابع النائب: «اللعبة السياسية الخاصة برئاسته للمجلس أم لا مش بتاعتى أنا، لكن اللى أقدر أقوله إن هذا الرجل أدى بإيمان، وهو موضع تقدير من القيادة السياسية، وعندما تحدث المستشار حنفى الجبالى والوكيلان عن «عبدالعال» وقف الحاضرون بالقاعة كلها وصفقوا، وأشكر الجبالى على موضوعيته وعرفانه بدور الدكتور على عبدالعال» .

وعن سر غياب «عبدالعال» المتواصل عن الجلسات، وهل هذا يعتبر نوعا من العتاب، قال «بكرى»: «الدكتور على عبدالعال موجود اليومين دول في منزله وهو غير متأثر باللى حصل.. هو نفسه تفهم وقال إن التغيير في الحياة السياسية أمر طبيعى، ولكن قاللى أنا مش هقدر أروح مجلس النواب في الوقت ده». وأضاف: «هي مسألة نفسية من رئيس مجلس نواب إلى عضو».