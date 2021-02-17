شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تساقط الثلوج على العجمي وغرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية وتساقطت الثلوج، مساء اليوم الثلاثاء، على مناطق العجمي وأبويوسف و6 أكتوبر غربي المدينة الساحلية.

وتتعرض الإسكندرية منذ صباح اليوم لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج بشوارع غرب الإسكندرية، مصحوبة بإنخفاض شديد في درجات الحرارة تصل لحد الصقيع.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبويوسف وعدد من شوارع طريق «الإسكندرية- مطروح».

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه جرى التعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في شوارع العجمي، محذرا من استمرار هطول الأمطار حتى الخميس.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

في السياق، انهارت أجزاء من 3 عقارات، مساء اليوم، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، بسبب الأمطار والطقس السيئ، وذلك دون حدوث إصابات.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.