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تخصيص أرض لإنشاء حديقة ترفيهية لذوي الهمم في السويس

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة ترفيهية للأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة، تقديرا ودعما من المحافظة لذوي الإعاقة.

وقال مصدر مسؤول في المحافظة إن عادل الدكروني رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي تقدم بمقترح وطلب إلى المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس لتخصيص قطعة أرض بمنطقة مشاية بورتوفيق التي تشهد أعمال تطوير حالي وتخصيها كحديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أنه جرى الموافقة على تخصيص جزء من الممشى الجاري تطويره، بمسطح دائري 20 متر، وتبلغ مساحتها الاجمالية 400 متر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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