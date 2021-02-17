شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف حقيقة إزالة مبنى ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول لماذا لم يشمل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، إزالة مبنى التليفزيون، ونقله لمكان آخر كونه حديثًا وينتمي لحقبة الاشتراكية؟

قال صديق في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء اليوم الثلاثاء: «مبنى الخارجية مش قديم ويحتاج لتطوير وذات الحال بالنسبة للتليفزيون، أصبح رمزا للإعلام في مصر وأفريقيا والوطن العربي وبات رمزًا له معنى تاريخي حتى لو يكمل 100 عام من عمره».

حول دخول الملحق التجاري لفندق هليتون رمسيس، ضمن عملية التطوير عبر الإزالة، قال: «ممكن إن شاء الله يبقى داخل في حتة التطوير، وسيكون لأصحاب المحال التجارية تعويض بأماكن تجارية ولن يضار أحد أو يقل عن مستواه».

أوضح: «أن قرار عدم إزالة عقارات ماسبيرو لو اتخذ سيوفر على الدولة مبالغ طائلة تتجاوز المليار جنيه، لكن نحن لا نبتغي إلا استكمال المشروع في أبهى صورة».