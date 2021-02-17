شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمراض صدرية يحذر من عادات خاطئة في البرد الشديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عبدالباسط صالح، رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، من بعض العادات في أوقات البرد الشديدة.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «يلجأ المصريون إلى التجمع داخل المنازل في غرفة واحدة في اوقات البرد الشديد مع استخدام الدفاية الكهربائية أو غيرها من الدفايات».

أضاف: «هذه العادات خاطئة وتزيد من فرص الإصابة بالبرد كما أنها تساعد على انتشار فيروس كورونا والذى ينتشر بسرعة في التجمعات، وليس المقصود من حظر التجمعات في الأماكن العامة فقط ولكن داخل المنزل الواحد ايضا مع اتباع إجراءات التباعد الإجتماعى وتقليل العدد بالغرفة الواحدة».

واضاف: «لا بد من تقليل الزيارات المنزلية والخروج والتعرض للتيارات الهوائية بقدر المستطاع حتى لايصاب الإنسان بالبرد أو فيروس كورونا مع الإكثار من تناول المشروبات الساخنة المتعددة مع الحرص على تناول الفاكهة التي تحتوى على فيتامين سى».