شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«التأمين الصحي الشامل»: الدولة ستتكفل باشتراك غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل اليوم في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

وأضافت الدكتورة رضوى إمام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم ميكنة المنظومة الصحية لتقديم الخدمة بالكامل، كما تم دعوة المواطنين للتسجيل في المرحلة الأولى للمشروع.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها جميع المواطنين، لافتة إلى أنه يتم التسجيل من خلال الرقم القومي بأقرب وحدة صحية.

وأشارت إلى أن طريقة الاشتراك نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين سوف تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل يؤمن على صحة المواطن من أي مخاطر.