شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد «الجمعيات الأهلية»: مشكلة الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس عبدالناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن المشكلة السكانية ليست وليدة اليوم، فهي منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الأمر خطير جدا بين المعدل السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، حيث أنه لابد أن يكون النمو الاقتصادي أكثر ثلاث أضعاف من النمو السكاني حتى نشعر برفاهية المعيشة، لافتاً إلى أن معدل النمو السكاني 2.5 ومعدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا وصل إلى 3.6.

وأوضح أن أسباب الزيادة السكانية هي الزواج المبكر والحمل المتكرر، بالإضافة إلى بعض الموروثات مثل الثقافة الذكورية والعزوة، والشعور بالقيمة الاقتصادية للطفل في الأسرة، وأيضا الخطابات الدينية غير المستنيرة.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك خطة قصيرة الأمد تخص التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة في الوحدات الصحية، ونراهن على التوعية وتغيير المفاهيم، والتعامل مع المشكلة السكانية من خلال خطط وبرامج.