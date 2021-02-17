شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنصح المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم القيادة على طرق السواحل الشمالية، مع الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مشيرا إلى أن بعض المناطق شهت سقوط كرات ثلج من بينها سيدي براني ومطروح والإسكندرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد أن موجة الطقس غير المستقر بدأت اليوم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح، إضافة إلى رياح وأتربة على بعض المناطق وأمطار على السواحل الشمالية والمحافظات.

وتابع «فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات القادمة حيث ستكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى».

وأوضح مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قائلا: «غدا ذروة تراجع درجات الحرارة حيث ستسجل القاهرة من 11 إلى 12 درجة»، متوقعها تكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء، مع وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في سانت كاترين.

وأشار إلى انه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة الخميس لتصل إلى 16 على القاهرة، مع عودة الاستقرار يوم الجمعة.

وتوقع ارتفاع الأمواج من 5 إلى 6 أمترا غدا بسواحل الإسكندرية.