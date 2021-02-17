شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. «صحة الدقهلية» تعلن الطوارئ القصوى في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها البلاد وتبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس.

وأكد «مكي»، في تصريحات صحفية، أنه «قرر فتح الاستقبال بجميع المستشفيات خلال مدة موجة الطقس السيء، مع التأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات وكذلك توافر الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم لمواجهة أي طارئ، كما تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ وتقديم المساعدة في حال الحاجة إليها».

وأشار «مكى» إلى أنه قام بإخطار جميع المستشفيات بالتأكد من مخارج صرف مياه الأمطار، مصادر الكهرباء وتوفير المولدات للتشغيل في حالة انقطاعها وكذلك توفير مصادر بديلة للمياه في حالة الانقطاع واتخاذ كافة الإجراءات في حال وجود أي مشكلة.