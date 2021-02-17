شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف: لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما يناسب الوضع الحالى التعليم: ندرس بدائل امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية وخفض ساعات الاختبارات الصحة تعلن فحص 500 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين وزيرة الصحة تقدم درعا تذكاريا من الأطقم الطبية إلى الرئيس السيسى وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه

أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

مرفق الكهرباء يعلن البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمنازل

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى أبعد نقطة بالصعيد ستحصل على خدمة مثل القاهرة وزير التموين: إنشاء مصنعين منتجات لحوم بجنوب الوادى والقاهرة بالتعاون مع السودان مديريات التضامن تبدأ حصر أعداد الأمهات بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 التضامن تستعرض فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان.. فيديو

"البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل

وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على ضمان حياة كريمة لأبنائها

الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين