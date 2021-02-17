شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة المصوغات والموازين تعلن عن دمغ 17500 سبيكة ذهب و28149 فضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة نفذت عددا من الحملات الرقابية على محطات الوقود والشركات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا لمحطات وقود، كما جرى تحرير محضر لموازين بسكول، و22 محاضر موازين تجارية ماركت، و12 محاضر موازين صاغة ومعامل، وتحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأشار منتصر، فى تصريحات له، إلى أن توجيهات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن تكثيف الحملات على محطات الوقود، والموازين التجارية والافراد، مضيفا أنه جرى دمغ 17500 سبيكة ذهب، ودمغ 28149 سبيكة فضة، ودمغ 120250.90 جرام عيار 21، وكذلك 94197 جرام ذهب عيار 18، و28149 جرام فضة.

وأكدت المصلحة، أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.