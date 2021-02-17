شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق: لا يوجد قرار بإزالة 8 عمارات بماسبيرو والمخطط الجديد حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه ليس هناك أى قرار بإزالة 8 عمارات بماسبيرو، مشيرًا إلى أنهم يتواجدون داخل منطقة إعادة تخطيط للمنطقة.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يتم عمل حوار مجتمعى، والقرار يكون بالشراكة مع الجهات والسكان، مشيرًا إلى أن المُخطط، مؤكدًا أن الساكن الذى يتم إزالة عماراته يحصل على شقة أخرى أفضل وبشكل أكثر فخرًا.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى أن نقل دار المعارف لمكان أخر لا يوقف الشكل الإبداعي للمؤسسة، موضحًا أن الشكل الجديد للمخطط جيد ويتحول المستوى أرقى، متابعًا: "القرار لم يتم اتخاذة بعد"، موضحًا أن السكان الحاليين لهم أولوية في العمارات الجديدة.