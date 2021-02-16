شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة سوهاج» تتابع فعاليات حملة «حلوة الذرية.. بس مسؤولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، فاعليات حملة «حلوة الذرية.. بس مسئولية» بمركز المنشاة، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بسوهاج- خلال متابعتها لخدمات الحملة داخل عيادة تنظيم الأسرة بمستشفي المنشاة المركزى، ترافقها الدكتورة إيمان رياض، مدير إدارة الرقابة الداخلية والمكلفة بمتابعة أعمال الحملة بمركز المنشاة، والدكتور محمد على سليم، مدير إدارة المنشاة الصحية- بمستوي الإقبال على خدمات الحملة بالمركز، وكذلك مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتي نواحي الحياة، وأنها من المعوقات الرئيسية التي تقف في طريق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

وشددت الدكتورة كريمة، على ضرورة تطببق سياسات مكافحة العدوي، وتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم ودون تهاون، وضرورة تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن، واستمعت وكيل الوزارة إلى بعض المواطنين، وانطباعاتهم وأرائهم عن الخدمات الصحية بالمستشفي، مشددة على حسن معاملة المرضى المترددين على المستشفى.

وكانت فاعليات حملة «حلوة الذرية بس مسئولية» انطلقت أمس الأثنين بعدد من قرى ومراكز المحافظة، برعاية المحافظ اللواء طارق الفقي، وتستمر لمدة شهر في الفترة من 15 فبراير الجارى، وحتي 15 مارس القادم، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.