شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تطوير العشوائيات» ينفي إزالة 8 عمارات بمنطقة ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه ليس هناك أي قرار بإزالة 8 عمارات ماسبيرو، مشيرًا إلى أنهم يتواجدون داخل منطقة إعادة تخطيط للمنطقة.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الحوار المجتمعي يتم ولا يتم إتخاذ قرار بشكل منفرد، القرار يكون بالشراكة مع الجهات والسكان، مشيرًا إلى أن المُخطط الجديد سيكون عليه حوار مُجتمعي، مؤكدًا أن الساكن الذي تُزال عماراته يحصل على شقة أخرى أجدد بشكل أكثر فخرًا.

وأشار إلى أن نقل دار المعارف لمكان أخر لا يوقف الشكل الإبداعي للمؤسسة، موضحًا أن الشكل الجديد للمخطط جيد جدًا ويتحول المستوى لأرقى شئ، متابعًا: «القرار لم يتم اتخاذة بعد»، موضحًا أن السكان الحاليين لهم أولوية في العمارات الجديدة.