شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الطقس السيئ.. عمليات «التنمية المحلية» تتابع جهود شفط مياه الأمطار بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الغربية والدقهلية ودمياط لرفع تراكمات المياة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية للأجهزة المحلية باستمرار أعمال فرق شفط تجمعات مياه الأمطار.

وتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إجراءات المحافظات في التعامل مع الطقس السيئ الثلاثاء.

وتلقى تقريراً من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن اخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات، مؤكدًا أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا في الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع، كما تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه اخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أول بأول.

يذكر أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: (15330 ) اضافة إلى البريد الإلكترونى [email protected]