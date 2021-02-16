شكرا لقرائتكم خبر عن صقيع وأمطار رعدية في دمياط.. والشوارع تخلو من المارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري دمياط حالة من الصقيع خاصة في رأس البر ودمياط الجديدة وشطا وعزبة البرج، مصحوبة بأمطار رعدية في بعض المناطق بدمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد، الأمر الذي أجبر المواطنين على البقاء بمنازلهم، مما أحدث حالة من الشلل في الحركة التجارية بمدينة دمياط.

وغرقت بعض الشوارع الداخلية وفشلت البالوعات في تصريف الأمطار في بعض المناطق، كما خلت الشوارع تماما برأس البر ودمياط الجديدة، تسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفارسكور والزرقا.