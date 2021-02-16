شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار في الشوارع ليلًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة لمتابعة جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار بمدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تفقد المحافظ شوارع البحر، ميدان الجمهورية، الجلاء، سعيد، محب، الأشرف، محمد فريد،حسن رضوان، الإستاد، الطريق السريع،الجملة، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين.

كما تابع الدكتور رحمي استقرار الأوضاع في الأنفاق والكباري حيث تفقد كوبري القرشي ، كوبري فاروق، كوبري المعرض وكوبري جيهان.

يذكر أن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أول بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراجعة بالوعات الأمطار في الشوارع والميادين بصفة مستمرة وتجهيز كافة المعدات والسيارات اللازمة لشفط المياه من الشوارع والميادين والأماكن المتوقع تجمع المياه بها، مطالباً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي والحفاظ على مسافة آمنة حفاظاً على سلامتكم.