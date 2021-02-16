شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الدولي الأول لشباب الباحثين 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة سوهاج المؤتمر الدولى الأول لشباب الباحثين، والذي سيقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، في 10 مارس المقبل.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، الثلاثاء، المؤتمر سيعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 14 جامعة مصرية، وعدد من الجامعات العربية والأجنبية، مثل جامعة الكويت، وجامعات «سومر، وبابل، وكركوك» بالعراق، والحديدة باليمن، فضلا عن جامعة دي مونتفورت بالمملكة المتحدة، والجامعة الإسلامية بأمريكا، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من أهم الأحداث العلمية التي ستُعقد في رحاب الجامعة للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة البحثية، ومن ثم تحقيق إستراتيجية وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لعام 2030.

وقال الدكتور أحمد محمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وإجراء البحوث الجماعية، لافتا إلى أن المؤتمر سيضم عدد من المجالات العلمية، وهي العلوم الأساسية، والطبية، والإنسانية، والعلوم الهندسية.

وذكر سليمان، بأن عدد المشاركين بالمؤتمر حتي الآن وصل إلى 224 باحثا، مابين متحدث، ومعلق، ومستمع، منوها بأنه سيتم تدشين أول مجلة علمية محكمة للمؤتمر ستضم ١٠٥ بحث كامل وستصدر على 3 أعداد.