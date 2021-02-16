شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز عزبة البرج وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت موجة الطقس السئ التي تتعرض لها محافظة دمياط، الثلاثاء، في غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد، وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز بسبب تقلبات الطقس وانتظارا لتحسن حالة الجو وتوقف حركة الرياح الشديدة التي منعت الصيادين من الخروج للصيد، وتسبب وقف حركة الصيد في ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق حيث بلغ سعر كيلو البوري 80 جنيها والشبار 60 جنيها، بينما وصل السردين لسعر 50 جنيهًا.

يذكر أن مدن وقرى دمياط تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة في معظم المناطق مصحوبة بغيوم وصقيع، وغرقت الشوارع الداخلية في عزبة البرج بمياه الأمطار.