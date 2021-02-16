شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر العامة ببنها تطلق مبادرة «المخدرات طريق الدمار» للتوعية بمخاطرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة مصر العامة ببنها، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، وكلية التربية الرياضية جامعة بنها، عدة ندوات ومحاضرات للتوعية بمخاطر المخدرات، في إطار مبادرة بعنوان «المخدرات طريق الدمار»، وذلك بتوجيهات المحافظ عبدالحميد الهجان.

وقال بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن المحاضرات تستهدف الشباب، وتشمل توضيح خطورة المخدرات الصحية والنفسية ومراحله وأسبابه، ودور التنشئة الأسرية في تشكيل الشخصيه الإدمانية والعلاج، وتقدمها مني أبوطالب، أخصائي تعديل السلوك بالمكتبة، وتوضيح دور الرياضة في علاج الإدمان ومرحلة ما بعد التعافي، ويقدمها الدكتور محمد نبهان بكلية التربية الرياضية ببنها.

بينما يقدم الشيخ عبدالعليم عبدالله إمام وخطيب بالأوقاف، محاضرة حول توضيح دور الدين في مكافحة المخدرات، يتخللها ابتهالات يلقيها القارئ المبتهل الشيخ محمود أحمد جوده عامر.

كما يشمل البرنامج، زيارات ميدانية للشباب لمراكز علاج الإدمان وتوزيع منشورات توعيه بمخاطر الادمان.