شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: غدًا ذروة موجة الطقس السيئ.. واستمرار سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح، إضافةً إلى رياح وأتربة على بعض المناطق وأمطار على السواحل الشمالية والمحافظات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد «فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات القادمة حيث ستكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى»، مشيرا إلى أن بعض المناطق شهت سقوط كرات ثلج من بينها سيدي براني ومطروح والإسكندرية.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قائلا: «غدا ذروة تراجع درجات الحرارة حيث ستسجل القاهرة من 11 إلى 12 درجة»، متوقعا تكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء، مع وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في سانت كاترين.

وأشار إلى انه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة الخميس لتصل إلى 16 على القاهرة، مع عودة الاستقرار يوم الجمعة، مناشدا بعدم القيادة على طرق السواحل الشمالية، مع الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وتوقع ارتفاع الأمواج من 5 إلى 6 أمترا غدا بسواحل الإسكندرية.