شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراكز علاج الإدمان الجديدة القريبة من محافظتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثلاث مراكز لعلاج الادمان جديدة تم افتتاحها اليوم ضمن الافتتاحات التي افتتحا الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي مركز العزيمة بمحافظة البحر الاحمر ومركز العزيمة بمحافظه مطروح- ومركز العزيمة بمحافظه بورسعيد.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج مرضى الادمان في محافظات «البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد» وتم افتتاحهم اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفيما يلي اهم تفاصيل تلك المراكز والقدرة الاستيعابية للمراكز الثلاثة مركز علاج الإدمان بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز لعلاج الإدمان، والطاقة الاستيعابية تصل لـ(96) سرير، تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل البحر الأحمر – الأقصر – قنا«، ويضم قسم للعيادات الخارجية بعدد (3) عيادات بسعة تشغيل تصل إلى (75) مريض يومياً، كما يضم أيضاً»صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية«، وتتوافر به خدمة سحب السموم، والتأهيل، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع سنوياً قرابة (١٧ ألف) ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.

مركز تأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد محافظة بورسعيد، وهو أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات القناة وشمال سيناء، تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع سنوياً قرابة (٦ آلاف سنوياً على مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي ،و يضم المركز «صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية».