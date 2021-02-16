«لم نتخذ التعليم الأجنبي رفاهية».. رسالة من طلاب الدبلومة الأمريكية للرئيس السيسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمناشدته التدخل لحل أزمة اعتماد اختبار الـACT والـSAT بعد قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، باقتصار اعتماد اختبار الـEST فقط للالتحاق بالجامعات المصرية.

وجاءت رسالة أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية كالتالي:

«معالي رئيس الجمهورية/ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحيه طيبه وبعد

أمهات وأباء مصر يستغيثون بك يا سيادة الرئيس ،،

بعد أن ضاقت بنا وبأبنائنا السبل وأصبح مستقبل أبنائنا على المحك ،أبناء وبنات في عمر الزهور يشعرون بمنتهى الظلم ويواجهون قرارات قد تطيح بمستقبلهم وخياراتهم العلمية والدراسية وكل ما هو آت لهم ،، بعد أن قرر معالى وزير التربية والتعليم عدم الاعتراف بمجهودهم والمضي في اجتياز امتحانات ال Act الدولية المعترف بها والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات لدخول الجامعات الخاصة والحكومية.

وعند إلغاء اختبارSAT في مصر من قبل CollegeBoard تفهم جميع أولياء الأمور هذا الأمر تماما كونه ظرف قهري خارجي لا يمكن التحكم به ومشكورة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تقديمهم حلول كثيرة لطلبة Grade 12 للعام الماضي ( كان من الممكن وكان أمامهم متسع من الوقت لذلك بأن تقر EST فقط كاختبار قبول وتعلن ذلك حينها.

وقد تضرر كافة طلاب الدبلومة الأمريكية بدرجات متفاوته في الضرر حتي من هم في Grade 10 حيث ضاع منهم استعداد لمدة سنة كاملة لاختبار SAT.

وخرج علينا وزير التربية والتعليم بنفسه العام الماضي وامتدح رؤيتهم الثاقبة في الموافقة على وجود اختبار آخر مماثل وهو ACT قبل حدوث المشكلة ( فلماذا تلغيه الآن كاختبار قبول بالجامعات المصرية؟

وبعد أن عانينا كأولياء أمور من استنزاف مادى فوق ما نطيق لتوفير الماده العلمية ولحجز محاولات تابعه للهيئة المنظمة لهذه الاختبارات في مصر ،، ليحول مسار الاعتماد لاختبار مصري حديث دون الالتفات لطلبة الصفوف النهائية والمؤديه لها 10 ،11 12 من طلبه الدبلومة الأمريكية، ودون التدرج في ا.أخذ القرار ودراسه فيمن سيصب هذا القرار في مصلحته ومن سيدمر حياته الاكاديمية.

سياده الرئيس ،،

نحن وفئه كبيرة من الذين اتجهوا للتعليم الدولي لم نتخذ خطوه التعليم الأجنبي على سبيل الرفاهية ،بل ذلك كان لظروف عملنا بالخارج أو عدم وضوح الرؤية بالنسبه للتعليم العام ولنؤمن مسارا تعليميا يحفظ كرامة وأمان وسلامة أبنائنا ،، وتكبدنا الكتير مما لا نطيق حتى نضمن ذلك وعندما عدنا بابنائنا للوطن أو اجتزنا سنوات عديدة لحصول أبنائنا على الدبلومة الأمريكية أصبحنا وللأسف فئة مستهدفة لكتير من القرارات التي لا تراعى أوضاعنا المادية أو تحرص على مستقبل ابنائنا ،،

علما بأن أبناءنا سيادة الرئيس كانوا دوما عرضه للتخبط والظلم في القرارات المجحفه مسبقا،ومثال على ذلك قرار 232 وعندما لجأنا للقضاء والمجلس الاعلى للجامعات ،، استطعنا الغاء القرار وأنصفت الدوله أبنائهاا ،، ولكن إلى متى سيعانى أبنائنا ونحن من خلفهم من اتخاذ قرارات غير مدروسة ولا يراعى فيها مستقبل أبناء مصر من طلبه الدبلومة الأمريكية.

هل من الانصاف سلب حق أصيل من حقوق طلبة الدبلومة بالالتحاق بالجامعات المصرية،وخياراتنا تنحصر في اما المثول لمتطلبات جامعات دولية لا نستطيع توفيرها أو حتى شيء منها ،أو هجرة أبنائنا للتعليم بالخارج ؟

سياده الرئيس ،، نحن نتقدم لسيادتك باستغاثتنا وكلنا أمل في أن تدرس القرارات التي اتخذها معالى وزير التربية والتعليم وإذا كان لابد من تنفيذها فيراعى وجود فتره انتقالية لا تعصف بمستقبل دفعات من أبنائنا ،، أبناء سيادة الرئيس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر».