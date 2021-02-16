شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ ونويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة بالبحر الأحمر وميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح بالميناءين ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا.

كما تم غلق ميناء نويبع في جنوب سيناء بسبب شدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة وإيقاف كل الانشطة البحرية، وكل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

كما أعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء ) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

حيث تم برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانى التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة وتجهيز لنشات الارشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والاسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.