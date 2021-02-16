شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بسرعة الرياح.. تعرف على حالة الطقس في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الاقصر، مساء اليوم، وجود السحب المتقطعة وعلى مسافات بيتية،، مع وجود رياح شديدة تؤثر على الرؤية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع استعدادات كاملة من المحافظة لمواجهة حالة الطقس وفقا لتحذيرات الارصاد ومجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة تحسبًا لسقوط امطار غزيرة.

وشدد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بكل مراكز ومدن المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للادارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، وعدم استقرار حالة الطقس.