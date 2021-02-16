شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بـ«القومي للسكان» يدعو للإقبال على وسائل منع الحمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه حان الوقت للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموح، وذلك من أجل الحصول على حياة كريمة وتعليم جيد لأولادنا.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه لابد تزويد الطلب على وسيلة منع الحمل، والتوعية بها من خلال مراكز تنظيم الأسرة، وتكوين الأسرة الصغيرة، وتحسين خدماتها.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه لابد أن يتكاتف التعليم والإعلام للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن معدلات النمو السكاني، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية.

وقال «السيسي» في حديثه: «ما لم ينخفض النمو السكاني ينخفض لـ400 ألف في السنة لن نشعر بتحسن أو تقدم، مش الدولة اللي بتصرف الشعب اللي بيصرف، وهو اللي هيعاني».

وتابع: «أهلنا في الريف والحضر صدقوني أكثر من طفلين كبيرة جدًا، سمعت كلام إني أعمل قوانين لمواجهة ده وقلت لا ومش كل الأمور تتواجه بحدة واحنا شغالين على برنامج لده، وهنوفر الخدمات المطلوبة».