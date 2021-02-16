شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف لأهالي بهبشين: نسعى للكشف عن ميزات كل قرية ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مجموعات وفرق عمل من الشباب متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جولاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما،وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ،وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

واصطحب نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة فريق العمل ومجموعات المتابعة الميدانية خلال زيارة قرى الوحدة المحلية لقرية بهبشين وتوابعها بناصر،وفي حضور محمد جبر معاون المحافظ«منسق عام وحدة متابعة المبادرة» والأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر،وذلك بالتزامن مع زيارة مماثلة لفرق عمل المتابعة الميدانية لطنسا الملق،وذلك للقاء أهالي تلك القرى وعمل حوار مجتمعي بشأن المشروعات التي سيتم تنفيذها لخدمة المواطنين بالقرى.

وعقد نائب المحافظ لقاءً حضره أهالي القرى«بمقر مركز شباب بهبشين» للتعريف والتوعية بأهمية المبادرة وزيادة مستوى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة والاستماع إلى آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة، والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى المستهدفة والبالغ عددها 66 قرية.

كما تتولى مجموعات العمل بذل جهود تنموية بالقرى،من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية،لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن،خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي،محو الأمية،وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية،ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.