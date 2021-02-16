شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات الكسح للتخلص من مخلفات الأمطار في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار ليلاً.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع وكسح مياه الأمطار ليلاً، وسحبها من أمام المدارس، والمصالح الحكومية، وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بغرب العاصمة وشرقها، إضافة إلى رفع مياه الأمطار بشوارع قرى مركز كفر الشيخ.

شدد اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على تكثيف الجهود لرفع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن إرتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بالقرى المستهدفة ببر بحرى، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتابع نواب رئيس مدينة دسوق أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، واستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولاً بأول، وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى.