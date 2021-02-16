شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب» يكشف طرق تعويض ملاك العمارات الواقعة ضمن نطاق تطوير الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان بالبرلمان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «تحدثت في عدة ملفات أولها مخرجات تقارير اللجان النوعية، إضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي لم يحدث منذ مئات السنوات، وتم الاتفاق على تحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى»، مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان الفرعية يستهدف حل مشكلات المواطنين في المقام الأول.

وأكمل «تطرقت إلى ملف الإعلام وأكدت على أهمية وعي الوزراء بملفاتهم والاستجابة لمطالب وسائل الإعلام»، مؤكدا أن البرلمان داعم للرئيس السيسي في خطته للتصدي لأزمة الزيادة السكانية.

وحول ملف اشتراطات البناء قال السجيني «سنعقد جلسة يوم 28 فبراير لمناقشة الاشتراطات المقترحة من قبل الحكومة»، مؤكدا أهمية وجود ضوابط بمواجهة الارتفاعات المخالفة للمباني.

وتابع «أكدنا على وزيري الإسكان والتنمية المحلية بمنح المواطنين الذين حصلوا على تراخيص فرصة باستكمال أعمال البناء»، مؤكدا أن لقاءات البرلمان والحكومة ستمثل نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

وحول تعويضات مشروع تطوير الدائري قال رئيس اللجنة المحلية: «وفقا للقانون يحدث التعويض وفقا لسعر السوق السائد مضافا إليه 20%».