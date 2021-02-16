شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: لجنة خماسية لتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة آليات العمل وفق قرارات وتوجيهات وزير التربية والتعليم، خلال الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد عطية على التزام المديرية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية ومتابعة عمليات التعقيم المستمر.

وطالب عطية بسرعة صرف مستحقات العاملين وحوافز التجريبيات وسرعة الرد على الشكاوى وحل المشكلات والانتهاء الفوري منها باعتبارها منظومة إلكترونية متصلة بمجلس الوزراء مباشرة.

وأكد عطية بضرورة المتابعة والتوجيه المالي والإداري ومتابعة المخازن بالإدارات التعليمية وتوزيع كتب المرحلة الثانوية العامة بعد تصنيفها على المدارس وتوضع بمكتبات المدارس حيث يتثنى للطلبة الاطلاع عليها.

من جانبه أكد محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبات آلية سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم إعداد نموذج الامتحان الموحد، نموذجا استرشاديا بضوابط ومعايير، من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي، مؤكدا أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون إلكتروني على التابلت ووفق توجيهات الوزارة.

وشدد على أن مسؤولية الامتحان وسريته مسؤولية المدرسة والموجه والمعلم ووكيل ومدير عام الإدارة، أما التصحيح فيتكون من لجنة خماسية تشمل معلمي الخمس مواد الأساسية.