شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطى انخفضت خلال آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال د.أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسب التعاطى انخفضت خلال آخر 5 سنوات وفقا للمسح القومي وقريبا سيتم إطلاق تفاصيل النتائج.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن عام 2014 كان عدد المراكز المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان 14 مركزا فى 7 محافظات فقط فقط واليوم افتتح الرئيس السيسى 3 مراكز جديدة وتضاعفت المستشفيات على مستوى الجمهورية ليصل عدد المركز العلاجية 26 مركزا فى 16 محافظة حتى الآن.

وتابع د.أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن علاج الإدمان ليس دوائيا فقط ولكن هناك حرص على الدمج المجتمعي وجوانب نفسية مرتبطة بالعلاج.