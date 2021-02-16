شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر القومى للسكان سابقا يدعو لزيادة الإقبال على وسائل منع الحمل لتحديد النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه حان الوقت للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموح، وذلك من أجل الحصول على حياة كريمة وتعليم جيد لأولادنا.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من زيادة الطلب على وسائل منع الحمل، والتوعية بها من خلال مراكز تنظيم الأسرة، وتكوين الأسرة الصغيرة، وتحسين خدماتها.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه لابد أن يتكاتف التعليم والإعلام للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة.

وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن معدلات النمو السكاني، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وقال الرئيس السيسي في حديثه: ما لم ينخفض النمو السكاني لـ400 ألف في السنة لن نشعر بتحسن أو تقدم، مش الدولة اللي بتصرف الشعب اللي بيصرف، وهو اللي هيعاني.