شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد حسان يكشف تطورات الحالة الصحية للداعية: مستقرة ويتواجد بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمود حسان، شقيق الداعية السلفى محمد حسان، إن حالة شقيقه الآن مستقرة وهو محجوز فى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية على الكلى والمسالك البولية، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ يومين، لافتًا إلى أنه خلال أيام سيخرج من المستشفى بعد استقرار حالته.

وأضاف شقيق الداعية محمد حسان، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشيخ محمد حسان يطمئن جميع محبيه فى كل المحافظات أن حالته الآن مستقرة، ووجوده بالمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لافتًا إلى أنه وصلت إليه العديد من الرسائل والاتصالات من أجل الاطمئنان على الشيخ بعد ما تم تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أنباء تدهور حالته، موضحًأ أنه بعد خروجه من المستشفى سوف يطمئن الشيخ الجميع على تحسن حالته الصحية.