شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن تأثير حملة محمد صلاح فى نسب التقدم للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح 3 مراكز علاجية جديدة لعلاج الإدمان بمحافظات البحر الأحمر وبورسيعد ومرسى مطروح، مؤكدا هذه المراكز تستطيع أن تستوعب 35 ألف مريض إدمان سنويا.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه أصبح خلال الفترة الأخيرة تزايد مستمر لطلبات العلاج من الإدمان.

وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه أصبح هناك تفاعلا مع الخدمات التى تقوم بها الدولة في مجال علاج مكافحة الإدمان، مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية وخاصة التى قام بها محمد صلاح كان لها أثرا بالغا في زيادة نسب التقدم للعلاج.

وكانت قد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم فتح عيادات لعلاج الإدمان وتلقى المتعافين من خلال الخط الساخن خدمات علاج الإدمان، حيث إنه تم الوصول إلى 400 ألف مستفيد وتم استهداف برامج للتأهيل لكثير من الأسر.

وأشارت إلى أن العلاج يتم عن طريق مراكز علاج الإدمان التى وصلت عام 2021 إلى 26 مركز علاجي ب17 محافظة، متابعة أنها تخضع لمعايير الجودة وتتعاون بها كليات الطب بالمحافظات المختلفة وتقدم مجانية بالكامل من أجل تشجيع الشباب.