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«صحة قنا» تنظم قافلة طبية بنجع عزوز في دشنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة طبية بنجع عزوز التابعة لإدارة دشنا الصحية وذلك على مدار يومي 18،17 فبراير الجاري.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفة منها (باطنة، اطفال، جراحة، جلدية، نساء، رمد) مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان فيما اهاب بالمواطنين بالتوجه القافلة للاستفادة منها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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