شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تنظم قافلة طبية بنجع عزوز في دشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة طبية بنجع عزوز التابعة لإدارة دشنا الصحية وذلك على مدار يومي 18،17 فبراير الجاري.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفة منها (باطنة، اطفال، جراحة، جلدية، نساء، رمد) مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان فيما اهاب بالمواطنين بالتوجه القافلة للاستفادة منها.