شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مخبز التغذية العلاجية الخاصة بالأطفال في مستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، مخبز التغذية العلاجية الخاصة بالأطفال بمستشفيات جامعه الزقازيق، رافقه الدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى ،والدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات ،والدكتور عاطف حسين وكيل كلية الطب، والدكتور وائل صبري المشرف العام للشؤون العلاجية، وعدد من أساتذة طب الاطفال، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، وحساسية القمح وحساسية الطعام والحمية الكيتونية.

أشاد رئيس جامعة الزقازيق بهذا المخبز الذي يعد الأول من نوعه في منطقتي الوجه البحري والقبلي، ويمثل إضافة في مجال الخدمات الصحية لفئة خاصة من الأطفال المرضي الذين يحتاجون للرعاية وتنفيذ برنامج غذائي دقيق يتوافق مع نوع العلاج والرعاية المقدم لهم .

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن إنشاء هذا المخبز والذي يعد الثاني من نوعه على مستوي الجمهورية، بعد مخبز مستشفى الدمرداش، تم تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وأن هذا المخبز يمثل إحدي الخدمات المتميزة التي تقدمها وحدة الوراثة والتمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي.

وأضاف الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، أن المخبز يهدف إلى تقديم مختلف أنواع المخبوزات والأطعمة الخاصة للأطفال المصابين بإمراض التمثيل الغذائي، وحساسية القمح وحساسية الطعام والحمية الكيتونية، وأن هذه المخبوزات يتم إنتاجها من أنواع خاصة جدا من الدقيق «خالي البروتين وخالي من الجلوتين» والمصنع خصيصا لمثل هولاء المرضي .

فيما أوضحت الدكتورة وسام عبدالمنعم ،المدير العام لمستشفي الأطفال، أن هذا المخبز يعتبر من الخدمات المتميزة على مستوى الجمهوية، والتي تقدمها جامعة الزقازيق، حيث أنه يخدم قطاع كبير من المرضى المصابون بأمراض التمثيل الغذائى، والذبن يعتمدون على الحمية الغذائية في علاجهم ويعانون دائما في الحصول على الأغذية الخاصه بهم، وأن هذا المخبز يقدم خدمه توفير جميع المخبوزات والمأكولات الخاصة والمصنوعة من أنواع دقيق خاص بهذه الحالات، كما يوفر لهم حصة مجانية ثابتة من المخبوزات بأنواعها، كما أنه يوفر كل البدائل للأطعمة الممنوعة لهؤلاء الاطفال مثل بدائل اللحوم والفراخ والبيض .

وأكدت أن إنشاء هذا المخبز الذي يعتبر من الخدمات التي رفعت عن هؤلاء المرضى وأسرهم مشقة السفر وإرهاقه، والبحث الداثم عن مصدر لتوفير هذه المنتجات خارج الشرقية، نظرا لندرة هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وفى حين توفرها قد تكون بأسعار باهظة ومكلفة، كما أن توفير هذه الخدمة بالقرب من المريض أدى بالتبعية إلى تحسن حالة المريض نظرا لاعتمادهم على الحمية الغذائية الخاصة مدى الحياة، كما أن افتتاح هذا المخبز يعتبر من المراحل المهمة جدا والأساسية لخدمة وعلاج مرضى التمثيل الغذائى، وأيضا مرضى حساسية القمح والجلوتين. وأيضا جميع أنواع التغذية الخاصة والحميات الغذائية المختلفة.