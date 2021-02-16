شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض منتجات أبطال الأولمبياد الخاص المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، خلال تواجدها في جناح الأوليمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا للحرف اليدوية أننا فخورين جداً بالتعاون مع مؤسسات الدمج المجتمعي من أجل أولادنا من ذوي الهمم وفخورين بما يقدموه من منتجات رائعة.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلى تقديم الدعم بكل السبل الممكنة لأبنائنا من ذوي الهمم سواء في فرص تسويق أكثر أو تقديم أصول إنتاجية يستطيعوا من خلال تعليمهم حرفة ومهنة جديدة يستطيعوا الكسب من خلالها.

وأضافت الوزيرة أنها حريصة جداً على تواجدهم الدائم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للإيمان الكامل بقدراتهم ودمجهم في المجتمع، وتعهدت «الوزيرة» بخدمتهم بما يليق بهم لأن خدمتهم شرف لكل من يساعدهم.