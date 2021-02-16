شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: نعمل على حياة كريمة للمواطن وتخفيف حدة الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دور الوزارة فى القضايا الصحية، وكيف تعمل على التخفيف من حدة الفقر وتمكين المواطن من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وقالت القباج، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات، الثلاثاء، إن الوزارة لها أكثر من تدخل صحى و«نؤمن بأن البدء من الصغر هو الأساس وهى التى تشكل اللبنة الأساسية لتكوين الطفل بدنيًا ونستهدف الأمهات الصغيرات فى سن الحمل لتنظيم الأسرة».

وأضافت أنه فى بداية مشروع تكافل وكرامة والدعم النقدى، وضعنا شروطا من الصحة والتعليم لمراعاة الاستثمار فى البشر وربطنا الدعم النقدى للأسر بشرط أن تلحق أطفالها بالمدارس وتراعى الرعاية الصحية للأم والطفل بما يشمل التطعيمات والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والكشف على الصحة الإنجابية للأم واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهذا يتم بتعاون كامل مع وزارة الصحة، وهناك ربط شبكى بين الوزارتين حتى تتم متابعة أحوال السكان فى وقت واحد.

وأشارت إلى تقديم خدمات صحية فى مجال الإعاقة إلى جانب خدمات التوعية حتى «نقوم بعمل تغيير مجتمعى بالكامل والعمل على القوى الناعمة للمجتمعات الريفية والمناطق العشوائية ليكون التغيير فى البشر وليس الحجر».

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تقوم بعمل بحوث ميدانية حتى نعكس الواقع ونعرف ما هى الاحتياجات والمشكلات التى يواجهها المجتمع.