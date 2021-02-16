شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للأهالي.. فريق صيانة لإصلاح عطل خط مياه بقرية جمجرة في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية، انه جارى التعامل مع عطل خط مياه شارع البحر بطريق جمجرة الذي نتج عنه قطع المياه عن قرية جمجرة الجديده التابعه لمركزبنها.

اوضح «مجاهد» انه كلف المهندس محمد سراج رئيس شركة المياه ببنها بمتابعة عمليات الاصلاح للعطل وموافاة الشركه بتقرير على مدار الساعه لحين الاصلاح واعادة فتح المياه مرة أخرى للقرية.

وكان اهالى قرية جمجرة الجديدة ببنها ارسلوا شكاوى للمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه تضرروا فيها من قطع مياه الشرب منذ الساعة العاشرة صباحا مما أثر على أمورهم الحياتية من أعداد الطعام.

أشار الأهالي إلى أن تلك المشكلة متكررة على مدار ثلاثة أيام متتالية وأن قطع المياه أصبح بصفة مستمرة مما يضطرهم لشراء مياه للشرب مطالبين المسؤولين بضرورة حل تلك المشكلة.