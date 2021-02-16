شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستعرض فيلمًا تسجيليًا عن 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج مرضى الادمان في محافظات «البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد» وتم افتتاحهم اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويصل اجمالى عدد المستفيدين من هذه المراكز إلى 35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وبذلك يصل اجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان”16023” بعد افتتاح 3 مراكز اليوم إلى 26 مركز متخصص لعلاج مرضى الادمان مجانا في 17 محافظة حتى الان، بعدما كان عدد المراكز 14مركز علاجى فقط في 7 محافظات عام 2015.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى قد استعرضت مجهودات الوزارة في مختلف القطاعات التابعة وايضا جهود صندوق مكافحة الادمان والتعاطى في مكافحة تعاطى المخدرات وايضا مجهودات الوزارة في الصحة الإنجابية وذلك خلال. افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.