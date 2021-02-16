شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتابعان سير العمل بمقر التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، سير العمل بمقر التأمين الصحي ووحدة الأمل الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات، رافقهما سكرتير المدينة ومدير الإدارة الصحية ومدير المستشفى.والتقت نائب المحافظ ببعض المواطنين، حيث استمعت إلى طلباتهم ومدى مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل التأمين وقامت نائب المحافظ ورئيس مدينة القصير بمتابعة التطعيم ضد شلل الأطفال، وتنفيذ المبادرات الرئاسية التى تشمل جميع فئات المجتمع بوحدة الأمل الصحية ، حيث أكدت على ضرورة التنظيم بالوحدة لإنجاز المهام المطلوبة.

ووجهت نائب المحافظ باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع الأماكن التى يتردد عليها الأهالى، وتوفير أماكن حضارية وعدم وجود تزاحم والالتزام بارتداء الكمامات الواقية حفاظا على سلامة الجميع.