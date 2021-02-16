شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء 5 حالات قسطرة قلبية في مستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، بإجراء ٥ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وأنه تم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم الانتظار ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ ٣٤٣ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفى، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.