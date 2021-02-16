شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لن نهدم مباني «المنطقة التاريخية» في الجمالية والدرب الأحمر والخليفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه لن يتم هدم أو إزالة أي مبنى، سواء محال أو وحدات سكنية، بالمنطقة التاريخية الجارى تطويرها بالجمالية والدرب الأحمر والخليفة، خاصة أنها تضم مبانى أثرية وتراثية ذات طراز معمارى تم تحديدها بالتعاون مع اليونيسكو والدولة حريصة على الحفاظ عليها.

وشدد محافظ القاهرة، خلال رئاسته، الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقدته المحافظة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على رؤساء الأحياء بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن إزالة المناطق العشوائية أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضارى للعاصمة، مشيرًا إلى ضرورة وجود جدول زمنى محدد مع مقاولى الأحياء لرفع هذه المخلفات.

ووجّه المحافظ نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لإخلاء الوحدات السكنية التي تحولت إلى مخازن للمواد الخطرة، خاصة بمنطقة وسط البلد، والتى يمثل وجودها خطورة شديدة وسط الكتلة السكنية وتتسبب في حدوث الحرائق، كما طالب المحافظ بمراجعة كافة قرارات الإزالة والتنكيس الخاصة بالمبانى الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الإزالات الخاصة بها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع القائمين على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بالحى، من أجل إعادة الشىء لأصله مع إعداد تقرير شهرى بما تم من إنجازات في تطوير الميادين والشوارع داخل الحى.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على إطلاق اسم «مدينة الأمل» على منطقة عزبة الهجانة.