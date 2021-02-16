شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يناقش آليات الرصد الميداني للقرى المستهدفة بالتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا لمناقشة آليات العمل وبحث سبل التعاون للرصد الميداني للقرى المستهدفة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون بين «مؤسسة حياة كريمة»، ووزارتي التنمية المحلية، والتضامن الإجتماعي«، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حضر الاجتماع العميد نبيل شحاتة، والمستشار العسكري للمحافظة، وممثلي أعضاء البرنامج الرئاسي بـ «مؤسسة حياة كريمة»، ومديرية التضامن الإجتماعي، ووحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والجمعيات الأهلية.

وأكد نائب محافظ سوهاج- خلال الاجتماع- على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة أعضاء الرصد الميداني، وإزالة أي معوقات تواجههم، وتقديم كافة أوجه الدعم من رؤساء الوحدات المحلية لتسهيل مهمتهم، والنهوض بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة.