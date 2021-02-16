شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إجراء 11 عملية جراحية للعيون بقسم الرمد في مستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء العمل لأول مرة وإجراء جراحات العيون بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 11 عملية بعد افتتاح عمليات الرمد وعيادة الرمد.

وأكد مرعي -بحسب بيان الثلاثاء- استمرار إضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياة بيضاء مع زرع عدسة، وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفرة مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة.

وأجرى العمليات الفريق الطبى من الأطباء والتمريض في وجود استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الازهر وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديدة وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى.